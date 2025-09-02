Россиян предупредили об опасности похожего на боровик ядовитого гриба Врач Умрик: похожий на боровик сатанинский гриб за три дня может повредить почки

Похожий на боровик сатанинский гриб (Rubroboletus satanas) способен повредить печень и почки при многократном употреблении, заявила NEWS.ru врач-терапевт НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Дарья Умрик. По ее словам, его яд воздействует на ЖКТ, вызывая тошноту, рвоту и диарею.

Сатанинский гриб часто путают с боровиком. В основном его яд воздействует на ЖКТ. Особенно ядовит гриб в сыром виде, но не утрачивает опасных свойств и при термической обработке. Даже совсем небольшое количество съеденных грибов может привести к серьезному отравлению, первыми признаками которого становятся тошнота, рвота, диарея, боли в животе и слабость, — добавила Умрик.

Она подчеркнула, что если интоксикация серьезная, то необходимо обратиться за медицинской помощью, так как токсины могут повлиять на общее состояние организма и работу сердечно-сосудистой системы. При многократном употреблении сатанинского гриба уже на третьи-четвертые сутки может случиться поражение печени и почек, которое потребует интенсивного лечения, напомнила врач.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.