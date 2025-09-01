День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 09:59

Собираем «Гранатовый браслет» к столу! В этот салат нереально не влюбиться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат «Гранатовый браслет» сразу создает праздничное настроение. Он эффектно смотрится на столе и собирается из доступных продуктов. Важны аккуратная нарезка и тонкая сетка соуса — тогда вкус получится ярким и сбалансированным.

Отварите 300 г куриной грудки, 3 яйца, 250 г свеклы, 250 г картофеля и 200 г моркови. Остудите. Мелко нарежьте грудку и 1 небольшую луковицу, лук обдайте кипятком. Яйца и овощи натрите, 80 г грецких орехов покрошите. На блюде поставьте стакан: вокруг слоями выложите картофель, сетка из 200 г майонеза, курица с луком, морковь, яйца, свекла — каждый слой слегка солите и промазывайте. Стакан снимите, кольцо плотно закройте зернами 1–2 гранатов. Охладите 1–2 часа — салат пропитается и сохранит форму.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
салаты
рецепты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.