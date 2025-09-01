Собираем «Гранатовый браслет» к столу! В этот салат нереально не влюбиться

Слоеный салат «Гранатовый браслет» сразу создает праздничное настроение. Он эффектно смотрится на столе и собирается из доступных продуктов. Важны аккуратная нарезка и тонкая сетка соуса — тогда вкус получится ярким и сбалансированным.

Отварите 300 г куриной грудки, 3 яйца, 250 г свеклы, 250 г картофеля и 200 г моркови. Остудите. Мелко нарежьте грудку и 1 небольшую луковицу, лук обдайте кипятком. Яйца и овощи натрите, 80 г грецких орехов покрошите. На блюде поставьте стакан: вокруг слоями выложите картофель, сетка из 200 г майонеза, курица с луком, морковь, яйца, свекла — каждый слой слегка солите и промазывайте. Стакан снимите, кольцо плотно закройте зернами 1–2 гранатов. Охладите 1–2 часа — салат пропитается и сохранит форму.

