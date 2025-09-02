Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:48

Юрист предложил необычное средство для снижения числа разводов

Юрист Курбаков: разделение маткапитала между родителями снизит число разводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переименование материнского капитала в «семейный» и равное распределение средств между обоими супругами укрепит брачные союзы, уверен юрист, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его мнению, озвученному в эфире Общественной службы новостей, при использовании семейного капитала должно требоваться согласие второй стороны.

Материнский капитал создает основания для дисбаланса в правовой составляющей социального обеспечения семьи, потому что право распоряжения средствами принадлежит только матери при расторжении брака, — заявил Курбаков.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал следует выплачивать на каждого ребенка. Она подчеркнула, что поддержка многодетных семей должна быть приоритетом государственной социальной политики. По ее мнению, индексация выплат — важный, но недостаточный шаг, и основное внимание следует уделить расширению программы.

Россия
маткапитал
юристы
разводы
