В Госдуме предложили распространить материнский капитал на всех детей

Материнский капитал следует выплачивать на каждого ребенка, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что поддержка многодетных семей должна быть приоритетом государственной социальной политики. По ее мнению, индексация выплат — важный, но недостаточный шаг и основное внимание следует уделить расширению программы.

Я хочу напомнить, что материнский семейный капитал ежегодно индексируется согласно уровню роста инфляции по состоянию на 1 февраля каждого года. Что касается предложения о повышении размеров маткапитала, на мой взгляд, гораздо важнее сегодня распространить его не просто на первого и второго ребенка, но и на последующих деток. Думаю, что именно на эту цель нужно направить все усилия, потому что хорошо, конечно, помогать при рождении первого ребенка, но очень важно помогать многодетным семьям, — высказалась Бессараб.

Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике разработал законопроект о значительном повышении размеров материнского капитала. Согласно инициативе, поддержка при рождении первого ребенка может вырасти до 1 млн рублей, а за второго или третьего ребенка семья сможет получить 1,3 млн рублей.