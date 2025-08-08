Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:10

В Госдуме предложили распространить материнский капитал на всех детей

Депутат Бессараб: материнский капитал следует выплачивать на каждого ребенка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Материнский капитал следует выплачивать на каждого ребенка, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что поддержка многодетных семей должна быть приоритетом государственной социальной политики. По ее мнению, индексация выплат — важный, но недостаточный шаг и основное внимание следует уделить расширению программы.

Я хочу напомнить, что материнский семейный капитал ежегодно индексируется согласно уровню роста инфляции по состоянию на 1 февраля каждого года. Что касается предложения о повышении размеров маткапитала, на мой взгляд, гораздо важнее сегодня распространить его не просто на первого и второго ребенка, но и на последующих деток. Думаю, что именно на эту цель нужно направить все усилия, потому что хорошо, конечно, помогать при рождении первого ребенка, но очень важно помогать многодетным семьям, — высказалась Бессараб.

Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике разработал законопроект о значительном повышении размеров материнского капитала. Согласно инициативе, поддержка при рождении первого ребенка может вырасти до 1 млн рублей, а за второго или третьего ребенка семья сможет получить 1,3 млн рублей.

законопроекты
Россия
дети
выплаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость обучения в московских вузах
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.