02 сентября 2025 в 17:28

Названо число школьников, потерявших сознание на линейках в Подмосковье

Mash: 16 детей упали в обморок на школьных линейках в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестнадцать учащихся потеряли сознание во время торжественных линеек в образовательных учреждениях Подмосковья, сообщил Telegram-канал Mash. Инциденты произошли в нескольких муниципалитетах региона во время праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года.

По информации источника, часть детей почувствовала себя плохо непосредственно во время затянувшихся выступлений приглашенных гостей. Другим школьникам стало плохо уже в помещениях, где отсутствовала надлежащая вентиляция из-за закрытых окон.

Для оказания первой помощи приходилось привлекать педагогов и родителей присутствовавших на мероприятиях детей. Возраст пострадавших учащихся составлял от семи до 16 лет, при этом большинство находилось в возрастной категории от 11 до 15 лет.

Двое самых младших детей семи и девяти лет представляли городские округа Пушкино и Дубна. Шестнадцатилетняя школьница, ставшая самой старшей пострадавшей, является жительницей городского округа Люберцы.

Во всех зафиксированных случаях родители предпочли отказаться от профессиональной медицинской помощи после того, как детям была оказана первая помощь на месте. Пострадавших учащихся удалось привести в сознание силами присутствовавших взрослых.

Ранее сообщалось, что в школе № 7 подмосковного города Долгопрудного сразу четверым детям стало плохо во время торжественной линейки в честь 1 сентября. Недомогание почувствовали три пятиклассника и одна девятиклассница. Мероприятие проходило в спортзале. Родители предположили, что причиной случившегося мог стать запах краски, так как на выходных там делали ремонт.

