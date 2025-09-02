Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 17:27

Раскрыт способ заработка брата главкома ВСУ Сырского

Брат Сырского признался, что продает интервью из-за потери работы

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брат главкома ВСУ Александра Сырского Олег рассказал ИА «Регнум», что вынужден продавать интервью из-за потери работы и отсутствия денег. По словам мужчины, он не может платить за квартиру и лечение родителей. Сам 52-летний Олег живет в России.

Всю информацию теперь выдаю платно, — признался брат главкома ВСУ.

Олег уточнил, что их семью поливают грязью. Самого родственника Сырского уволили с работы и называют врагом. Мужчина считает, что это произошло после того, как начальство узнало о брате из ВСУ. При этом из-за болезни отца Олег часто брал больше смен, чтобы заработать нужную сумму. Он работал охранником на заводе по производству запчастей для российского автопрома.

Ранее Сырский рассказал, что ВСУ занимаются формированием резервов. Главком украинской армии назвал усиление устойчивости обороны страны общим первоочередным приоритетом.

До этого сообщалось, что Сырского многое связывает с Россией. Он родился во Владимирской области, учился военному делу в Москве, а на Украину уехал в 1980-х годах. Сейчас главком ВСУ лишен возможности навестить в РФ своего тяжелобольного отца.

ВСУ
Александр Сырский
интервью
братья
