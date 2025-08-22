Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Полиция раскрыла, почему Сырский не сможет навестить в РФ болеющего отца

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский лишен возможности навестить в России своего тяжелобольного отца. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, при пересечении границы он будет немедленно задержан.

Брат главкома Олег Сырский подтвердил, что их отец находится в критическом состоянии. Несмотря на семейные обстоятельства, правовой статус Александра Сырского делает его визит невозможным. Согласно ведомственной базе розыска, он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ с мая 2023 года, хотя конкретная статья не указана.

Сырский, назначенный на пост главкома ВСУ в феврале 2024 года, является уроженцем Владимирской области, где до сих проживают его близкие родственники. Объявление в федеральный розыск автоматически означает, что при попытке въезда на территорию России он столкнется с последствиями.

Ранее телеведущая ТВЦ Анна Прохорова заявила, что главком ВСУ отправил письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с «личной просьбой спасти отца». 86-летний мужчина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

