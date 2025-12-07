В приезде Сырского под Сумы увидели важный знак ТАСС: приезд Сырского под Сумы показывает приоритетность направления для ВСУ

Сумская область является приоритетным направлением для командования ВСУ, заявили ТАСС в силовых структурах РФ. По словам источника, об этом говорит посещение командного пункта группировки в указанном направлении главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком ВСУ Сырский, что может говорить о том, что Сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования, — отметил он.

Ранее сообщалось, что группа окруженных военных из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Харьковской области была ликвидирована после отказа сдаваться в плен. По словам источника, инцидент произошел в Вильче.

До этого Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет. Также Сырский заявил, что отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины в урегулировании кризисной ситуации.