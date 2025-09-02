Такой греческий салат готовлю регулярно — секрет в этом трюке с крутонами

Такой греческий салат готовлю регулярно — секрет в этом трюке с крутонами

Греческий салат с крутонами — это обновленная классика. Крутоны не просто дополняют блюдо, а создают контраст текстур, делая каждый укус интереснее. Этот салат сохраняет все преимущества традиционного рецепта — свежесть, легкость и пользу, но приобретает современное звучание.

Два помидора и один огурец нарезают крупными дольками, 1 пучок зелени рвут руками, болгарский перец режут соломкой, половину красной луковицы — тонкими полукольцами. Добавляют 150 г сыра сиртаки, слегка разминая его, и 2 ст. л. каперсов. Для заправки смешивают 4 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, 1,5 ст. л. бальзамического уксуса и 1 ч. л. дижонской горчицы. 2–3 ломтика батона или чиабатты нарезают кубиками и подсушивают на сухой сковороде до золотистой корочки.

Салат получается сочным, с ярким вкусом благодаря каперсам и оригинальной заправке. Крутоны добавляют приятный хруст и впитывают аромат заправки, не размокая сразу. Подавать блюдо лучше сразу после приготовления, чтобы сохранить контраст текстур. Это отличный вариант как для легкого ужина, так и для праздничного стола.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.