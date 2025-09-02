Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:30

Такой греческий салат готовлю регулярно — секрет в этом трюке с крутонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Греческий салат с крутонами — это обновленная классика. Крутоны не просто дополняют блюдо, а создают контраст текстур, делая каждый укус интереснее. Этот салат сохраняет все преимущества традиционного рецепта — свежесть, легкость и пользу, но приобретает современное звучание.

Два помидора и один огурец нарезают крупными дольками, 1 пучок зелени рвут руками, болгарский перец режут соломкой, половину красной луковицы — тонкими полукольцами. Добавляют 150 г сыра сиртаки, слегка разминая его, и 2 ст. л. каперсов. Для заправки смешивают 4 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, 1,5 ст. л. бальзамического уксуса и 1 ч. л. дижонской горчицы. 2–3 ломтика батона или чиабатты нарезают кубиками и подсушивают на сухой сковороде до золотистой корочки.

Салат получается сочным, с ярким вкусом благодаря каперсам и оригинальной заправке. Крутоны добавляют приятный хруст и впитывают аромат заправки, не размокая сразу. Подавать блюдо лучше сразу после приготовления, чтобы сохранить контраст текстур. Это отличный вариант как для легкого ужина, так и для праздничного стола.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
рецепты
салаты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.