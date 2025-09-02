Маринованные грибочки по-чукотски! Обалденная заготовка на зиму

Эти грибы — настоящий взрыв вкуса и аромата! Их яркий, сбалансированный маринад с пряными нотами гвоздики и душистого перца идеально подчеркивает природную насыщенность лесных грибов. Такая закуска станет звездой любого застолья и прекрасно хранится даже при комнатной температуре.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг свежих или замороженных грибов (подберезовики, подосиновики, опята), 3 л воды, 4 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. уксусной эссенции, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, 5–6 бутонов гвоздики, 6–8 горошин душистого перца, 5–6 лавровых листов.

Грибы очистите, промойте и нарежьте кусочками одинакового размера. В кипящую воду добавьте лимонную кислоту, опустите грибы и варите 20–25 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг. Приготовьте маринад: в 3 л воды добавьте соль, сахар и все специи. Доведите до кипения, влейте уксусную эссенцию.

Грибы разложите по стерильным банкам, залейте кипящим маринадом. Сразу закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в темном месте. Эти грибы полностью раскроют вкус через 3–4 недели. Подавайте их с луком и растительным маслом — они идеально дополнят картофель, каши или мясные блюда!

