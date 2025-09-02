Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:05

Творожная запеканка «Мраморная зебра» — вкусно и просто! И всего 220 ккал!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — настоящее волшебство в вашей духовке! Нежное творожное тесто с изящными шоколадными разводами превращает простое блюдо в праздничный десерт. Оно сочетает в себе лёгкость творога и насыщенный вкус какао, создавая идеальный баланс для тех, кто любит и классику, и эксперименты.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов творога, 3 яйца, 100 граммов сахара, 4 столовые ложки манки, 2 столовые ложки какао-порошка, 100 миллилитров молока, ванилин на кончике ножа и щепотка соли. Творог протрите через сито для воздушности. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром до белой пены, смешайте с творогом, манкой, молоком и ванилином.

Белки взбейте с щепоткой соли в крутую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао, тщательно перемешайте. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте ложками поочередно светлое и темное тесто. Шпажкой сделайте мраморные разводы. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Дайте запеканке остыть в форме — так она сохранит сочность. Подавайте её с ягодным соусом, сметаной или просто посыпав сахарной пудрой. Это блюдо порадует и детей, и взрослых, став украшением любого завтрака или ужина!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
творог
духовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог рассказал, кто может заразиться мышиной лихорадкой
Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.