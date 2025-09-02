Творожная запеканка «Мраморная зебра» — вкусно и просто! И всего 220 ккал!

Эта запеканка — настоящее волшебство в вашей духовке! Нежное творожное тесто с изящными шоколадными разводами превращает простое блюдо в праздничный десерт. Оно сочетает в себе лёгкость творога и насыщенный вкус какао, создавая идеальный баланс для тех, кто любит и классику, и эксперименты.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов творога, 3 яйца, 100 граммов сахара, 4 столовые ложки манки, 2 столовые ложки какао-порошка, 100 миллилитров молока, ванилин на кончике ножа и щепотка соли. Творог протрите через сито для воздушности. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром до белой пены, смешайте с творогом, манкой, молоком и ванилином.

Белки взбейте с щепоткой соли в крутую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао, тщательно перемешайте. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте ложками поочередно светлое и темное тесто. Шпажкой сделайте мраморные разводы. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Дайте запеканке остыть в форме — так она сохранит сочность. Подавайте её с ягодным соусом, сметаной или просто посыпав сахарной пудрой. Это блюдо порадует и детей, и взрослых, став украшением любого завтрака или ужина!

