Грибная икра на зиму «Особая». Вкусно к картошечке и с поджаренным хлебом!

Эта икра станет королевой ваших зимних заготовок! Насыщенный грибной аромат, нежная текстура и пикантные нотки чеснока делают её идеальной закуской для семейного ужина или праздничного стола. Подавайте её с хлебом, добавляйте в соусы или начиняйте тарталетки — эта икра везде будет уместна!

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежих грибов (белых, опят или шампиньонов), 2 луковицы, 2 моркови, 2–3 зубчика чеснока, 100 мл растительного масла, 1 ст. л. уксуса 9%, соль и перец по вкусу. Грибы тщательно промойте, нарежьте средними кусочками и отварите в подсоленной воде 20 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости.

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук на половине масла до прозрачности, добавьте морковь и готовьте до мягкости. Грибы пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Соедините с овощами, добавьте оставшееся масло и тушите на медленном огне 40 минут, помешивая.

За 5 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок, уксус, соль и перец. Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте. Укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте. Эта икра раскроет свой вкус через 2–3 недели, когда все ароматы полностью сочетаются!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

