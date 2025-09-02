Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:47

Варенье-пятиминутка из облепихи! Кладезь пользы и витаминов в одной банке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это варенье — настоящий солнечный эликсир здоровья! Яркие ягоды облепихи, минимально обработанные теплом, сохраняют весь свой витаминный запас и насыщенный аромат. Всего пять минут варки — и вы получаете идеальное дополнение к утренней каше, творогу или просто к чашке чая в холодный вечер.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежей облепихи, 1,2 кг сахара и 250 мл воды. Ягоды переберите, тщательно промойте и обсушите на полотенце. В широкой кастрюле с толстым дном растворите сахар в воде, доведите до кипения и варите сироп 3–4 минуты до полного растворения кристаллов.

Залейте облепиху горячим сиропом, аккуратно перемешайте и доведите до кипения. Варите ровно пять минут, постоянно снимая пену. Накройте крышкой и дайте постоять 10–12 часов при комнатной температуре — так ягоды пропитаются сиропом и останутся упругими. Снова доведите до кипения, разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте.

Это варенье поражает своим балансом — сладость сахара подчеркивает природную кислинку облепихи, создавая гармоничный вкус. Храните его в темном прохладном месте, и оно будет радовать вас всю зиму своей солнечной энергией и пользой!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

облепиха
ягоды
рецепты
варенье
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.