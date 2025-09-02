ПП-салат с курицей и маринованными огурцами: богат белком и клетчаткой

ПП-салат с курицей и маринованными огурцами: богат белком и клетчаткой

ПП-салат с куриной грудкой и маринованными огурцами — идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой без ущерба для вкуса. В нем всего 200 ккал на порцию! Салат богат белком, клетчаткой и витаминами, надолго насыщает.

Для приготовления отварите 200 г куриной грудки (нарежьте кубиками), 300 г пекинской капусты нашинкуйте, 2 маринованных огурца и 1 зеленое яблоко нарежьте соломкой, добавьте 3 ст. л. консервированной кукурузы. Для заправки смешайте 100 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, сок половинки лимона, соль и перец. Заправьте салат непосредственно перед подачей.

Этот обалденный салат можно есть даже на ужин. Сочное яблоко и маринованные огурцы заменяют соль и усиливают вкус без лишних калорий!

Ранее стало известно, как приготовить сладкий салат с капустой всего на 60 ккал: спасет фигуру и порадует вкусом.