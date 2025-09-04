Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 02:50

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 сентября, букет аллергенов

Пыльца на 4 сентября: прогноз в Москве Пыльца на 4 сентября: прогноз в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четверг дарит поллинозникам в столичном регионе целый букет аллергенов. Зато по отдельности уровень их пыльцы сегодня минимален.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погодные условия в Москве в этот четверг, 4 сентября, ожидаются отличные. На небе — ни облачка, температура комфортная, до +20 °C. Дождей не ожидается. Прекрасные условия, чтобы наконец-то выйти на улицу и прогуляться.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 4 сентября

Ситуация с пыльцой в этот четверг серьезно изменилась к лучшему. После вчерашнего пика амброзия немного затихла: мониторинг сообщает, что сейчас уровень ее пыльцы невысокий.

Злаки, маревые и полынь фиксируются пылевыми ловушками. Однако присутствие их пыльцы в воздухе остается на низком уровне и не оказывает такого существенного влияния на самочувствие.

Солнечная и сухая погода способствует снижению активности плесневых грибков. Концентрация альтернарии и кладоспориума стабилизировалась на низком и среднем уровне.

Сегодня, 4 сентября, аллергиков ждет интересная ситуация: уровень пыльцы каждого из аллергенов невысок, но в сумме они составляют целый букет. Если вы страдаете поллинозом, рекомендуем очень внимательно следить за здоровьем и держать под рукой антигистаминные. Особенно внимательным следует быть тем, кто живет рядом с парками и лесными массивами.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
полынь
злаки
Москва
прогнозы
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядом с Землей промчался астероид размером с челябинский метеорит
«В истерике»: в ГД раскрыли реакцию Каллас на итоги саммита ШОС
«Вы называете это бездействием?»: Трамп пригрозил РФ двумя запасными мерами
Стало известно о появлении новой профессии в области строительства
Путин раскрыл, что сделает РФ в случае невозможности решить конфликт мирно
Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена
Трамп в панике из-за союза Путина и Си: РФ и Китай поставят США на место
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 сентября, букет аллергенов
Еще один российский аэропорт прекратил работу
Стало известно, что происходило в пропавшую минуту дела Эпштейна
Стало известно, на что россияне резко начали тратить больше денег
Саркози назвал главную историческую ошибку Франции
Мучительная агония ЕС: почему Европа не переживет усиление БРИКС и ШОС
Россиянина убили на фестивале в США: что произошло, расследование
Самолеты перестали летать над одним российским регионом
Больше 10 тысяч человек пожаловались на сбой в работе популярной соцсети
Автомобили перестали пускать на Крымский мост
«Она на пляже, муж в больнице»: что происходит с Петросяном, где Брухунова
«Он это серьезно?»: во Франции осудили Макрона из-за слов в адрес России
Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.