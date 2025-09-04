Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 4 сентября, букет аллергенов

Четверг дарит поллинозникам в столичном регионе целый букет аллергенов. Зато по отдельности уровень их пыльцы сегодня минимален.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погодные условия в Москве в этот четверг, 4 сентября, ожидаются отличные. На небе — ни облачка, температура комфортная, до +20 °C. Дождей не ожидается. Прекрасные условия, чтобы наконец-то выйти на улицу и прогуляться.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 4 сентября

Ситуация с пыльцой в этот четверг серьезно изменилась к лучшему. После вчерашнего пика амброзия немного затихла: мониторинг сообщает, что сейчас уровень ее пыльцы невысокий.

Злаки, маревые и полынь фиксируются пылевыми ловушками. Однако присутствие их пыльцы в воздухе остается на низком уровне и не оказывает такого существенного влияния на самочувствие.

Солнечная и сухая погода способствует снижению активности плесневых грибков. Концентрация альтернарии и кладоспориума стабилизировалась на низком и среднем уровне.

Сегодня, 4 сентября, аллергиков ждет интересная ситуация: уровень пыльцы каждого из аллергенов невысок, но в сумме они составляют целый букет. Если вы страдаете поллинозом, рекомендуем очень внимательно следить за здоровьем и держать под рукой антигистаминные. Особенно внимательным следует быть тем, кто живет рядом с парками и лесными массивами.