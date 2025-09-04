Саммит ШОС — 2025
Стало известно о появлении новой профессии в области строительства

В градостроительстве появилась профессия продюсер города

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В градостроительстве появилась новая важная профессия — продюсер города, заявила NEWS.ru генеральный директор градостроительного бюро Юлия Зубарик. По ее словам, эта работа сочетает в себе менеджмент, коммуникацию и творческое предпринимательство.

Продюсер города — это важная в градостроительстве профессия на стыке менеджмента, коммуникации и творческого предпринимательства. Если чиновники управляют процессами, а урбанисты проектируют пространство, то продюсер соединяет людей, идеи и ресурсы, выступая катализатором позитивных изменений, — отметила Зубарик.

В качестве примеров городского продюсирования и его деятельности она привела город Сысерть: на месте старого чугуноплавильного завода там создали креативный кластер, где регулярно проводятся фестивали и мероприятия для молодежи, куда приезжают зрители и участники из других регионов. По ее словам, городские продюсеры уже активно работают в Улан-Удэ, Владивостоке, Чите, Хабаровске, Сургуте и других городах, успешно запуская геобренды, общественные пространства, лагеря и культурные центры.

Ранее тема об изменениях в градостроительстве поднималась на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже разрабатываются мастер-планы, которые будут учитывать не только функциональность, но и эмоциональное состояние людей.

