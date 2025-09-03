Забудьте о сухой рыбе: эти котлеты получаются особенно сочными и нежными

Забудьте о сухой рыбе! Эти котлеты получаются особенно сочными и нежными. Их вкус — гармония рыбного фарша, сливочных ноток масла и пикантности лука, а рис придает им особую мягкость и сытность.

Для приготовления пропустите через мясорубку 500 г филе белой рыбы (треска, минтай), добавьте 100 г отварного риса, 1 мелко нарезанную луковицу, 50 г размягченного сливочного масла, соль, перец и 2 ст. л. сметаны. Тщательно вымесите фарш, сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Для более диетического варианта котлеты можно запечь в духовке при 180 °C в течение 20–25 минут.

Подавайте с картофельным пюре, тушеными овощами или свежим салатом. Эти котлеты понравятся даже тем, кто обычно не любит рыбу, — они получаются нежными, сочными и ароматными.

