Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:46

Минтай в ароматном луковом кляре: проще жарки котлет, а вкус — бомба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в ароматном луковом кляре гарантированно станет вашим новым любимым блюдом. Проще жарки котлет, в вкус — бомба! Результат удивляет: сочное филе рыбы в хрустящем кляре с пикантным сладковатым луком и легкой пряностью перца.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 1 крупная луковица, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 3 ст. л. майонеза, соль, перец и растительное масло для жарки. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере, смешайте с яйцами, майонезом, мукой и специями до консистенции густой сметаны. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, обмакните в кляр и обжаривайте в разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Такой минтай идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами, а простой рецепт позволяет легко приготовить его даже после рабочего дня. Это блюдо доказывает, что из доступных продуктов можно создавать настоящие кулинарные шедевры.

Ранее стало известно, как приготовить пирог-жюльен: отличная замена ужину.

Читайте также
Красную икру на Новый год больше не покупаю: смешиваю свеклу с этой рыбой — вкуснейшая намазка на любое застолье
Общество
Красную икру на Новый год больше не покупаю: смешиваю свеклу с этой рыбой — вкуснейшая намазка на любое застолье
Если готовить рыбу, то только так: рыбные палочки без консервантов по простому рецепту
Общество
Если готовить рыбу, то только так: рыбные палочки без консервантов по простому рецепту
Минтай по-азиатски с имбирем и соевым соусом — новый взгляд на доступную рыбу
Общество
Минтай по-азиатски с имбирем и соевым соусом — новый взгляд на доступную рыбу
Рыбаки поймали у Курил тунца за 160 млн рублей
Регионы
Рыбаки поймали у Курил тунца за 160 млн рублей
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Общество
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
минтай
рыбы
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.