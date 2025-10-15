Минтай в ароматном луковом кляре: проще жарки котлет, а вкус — бомба

Минтай в ароматном луковом кляре гарантированно станет вашим новым любимым блюдом. Проще жарки котлет, в вкус — бомба! Результат удивляет: сочное филе рыбы в хрустящем кляре с пикантным сладковатым луком и легкой пряностью перца.

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 1 крупная луковица, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 3 ст. л. майонеза, соль, перец и растительное масло для жарки. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере, смешайте с яйцами, майонезом, мукой и специями до консистенции густой сметаны. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, обмакните в кляр и обжаривайте в разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Такой минтай идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами, а простой рецепт позволяет легко приготовить его даже после рабочего дня. Это блюдо доказывает, что из доступных продуктов можно создавать настоящие кулинарные шедевры.

