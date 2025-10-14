Минтай по-азиатски с имбирем и соевым соусом — новый взгляд на доступную рыбу

Минтай по-азиатски с имбирем и соевым соусом — новый взгляд на доступную рыбу

Этот рецепт — новый взгляд на доступную рыбу. Минтай по-азиатски с имбирем и соевым соусом кардинально изменит ваше представление о белой рыбе, а простота приготовления делает блюдо идеальным для будничного ужина.

Вкус получается сбалансированным и многогранным: нежное филе рыбы впитывает сладко-соленые ноты соевого соуса с медом, а имбирь и чеснок добавляют пикантную остроту, завершаемую свежими цитрусовыми акцентами.

Вам понадобится: 4 кусочка филе минтая, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. свежего тертого имбиря, 1 ст. л. кунжутного масла, сок половинки лайма и зеленый лук для подачи. Смешайте соевый соус с медом, давленым чесноком, имбирем и кунжутным маслом — это будет ваш маринад. Филе минтая замаринуйте на 15-20 минут, затем обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

В конце приготовления полейте рыбу оставшимся маринадом и соком лайма. Такой минтай особенно хорош с рисом или овощным рагу.

Ранее стало известно, как приготовить минтай в слоеном тесте: с этим рецептом даже дешевая рыба не будет сухой.