14 октября 2025 в 16:45

Осенью бросаю столовую ложку в воду — и поливаю землю: никакой фитофторы в теплице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осенью бросаю столовую ложку в воду и поливаю землю! Никакой фитофторы в теплице. Сезон завершён, но если ваши овощи летом страдали от бурых пятен и увядания, в теплице, скорее всего, поселилась фитофтора. Этот грибок зимует в почве и на стенках теплицы, готовый атаковать новые посадки весной. Осень — лучшее время для борьбы с ним. Вот пошаговый план, как обеззаразить теплицу и подготовить почву.

Шаг 1: Уборка теплицы. Сначала уберите все растительные остатки: выдерните кусты томатов, перцев или баклажанов с корнями, соберите опавшие листья и гнилые плоды. Не отправляйте их в компост — это разнесёт заразу. Лучше сожгите. Снимите старую мульчу, где могут прятаться споры. Затем промойте стенки, каркас и потолок теплицы мыльным раствором с добавлением дезинфектанта или средства для посуды, чтобы уничтожить споры на поверхностях.

Шаг 2: Обработка почвы. Выберите подходящий способ дезинфекции:

  1. Биологический — безопасный для почвы. Используйте «Фитоспорин-М» (1 ст. ложка на 10 л воды) для полива грунта, затем слегка перекопайте и замульчируйте. Препарат работает при температуре выше +10 °C. Ещё вариант — «Триходерма вериде», гриб, подавляющий фитофтору. Можно посеять сидераты (горчицу или рожь), которые борются с патогенами и улучшают почву.
  2. Химический — для сильного заражения. Раствор медного купороса (50–100 г на 10 л воды) эффективен, но токсичен и угнетает микрофлору, поэтому используйте его разово. Бордоская жидкость — схожая альтернатива.
  3. Термический — пролейте грядки кипятком (3–4 ведра на 1 кв. м) и накройте плёнкой на несколько часов. Пар уничтожит споры, но повредит верхний слой почвы.
  4. Народный — полейте грунт ярко-розовым раствором марганцовки или настоем древесной золы (1 л золы на 10 л воды, настоять 2–3 дня). Зола также удобряет и снижает кислотность почвы.

Ранее мы рассказывали зачем бросать в унитаз лавровый лист. Это гениальный лайфхак хозяек.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
