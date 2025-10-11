Ужин султана за 20 минут — этот рецепт влюбил меня в рыбу: готовим минтай по-турецки

Я всегда считал минтай простой рыбой, пока не попробовал этот турецкий рецепт. Он полностью перевернул мое представление о том, насколько сочным и ароматным может быть это блюдо. Теперь это мой любимый способ быстро приготовить ужин, который ничуть не уступает ресторанному.

Для этого рецепта я беру: 4 филе минтая, 1 лимон, 2 болгарских перца, 1 красную луковицу, 3 помидора, 4 зубчика чеснока, оливковое масло, пучок петрушки, по 1 чайной ложке паприки и кумина, соль и перец. Рыбу я слегка солю и перчу. Овощи нарезаю крупными дольками и смешиваю с измельченным чесноком и специями.

На противень выкладываю овощную подушку, сверху размещаю филе минтая. Сбрызгиваю все оливковым маслом и соком половины лимона. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Мой секрет — за 5 минут до готовности я добавляю оставшиеся дольки лимона и рубленую петрушку. Подаю прямо в противне, посыпав свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с молодым картофелем или рисом.

