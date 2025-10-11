Полюбил грибы благодаря этому рецепту: хрустящие треугольники, которые готовятся по щелчку пальцев

Слойки с грибами представляют собой хрустящую и ароматную выпечку для легкого перекуса. Сочетание нежного слоеного теста и сочной грибной начинки создает гармоничный вкус. Это блюдо отличается простотой приготовления и подходит для быстрого угощения гостей.

Для приготовления потребуется: 2 листа бездрожжевого слоеного теста, 300 граммов шампиньонов, чеснок, творожный сыр, твердый сыр, желток для смазывания. Грибы мелко нарезают и обжаривают с чесноком до полного испарения жидкости. В остывшую грибную массу добавляют творожный сыр и половину тертого твердого сыра, тщательно перемешивают.

Слоеное тесто раскатывают и нарезают на квадраты. На каждый квадрат выкладывают грибную начинку, края теста защипывают, формируя треугольные слойки. Поверхность смазывают взбитым желтком и посыпают оставшимся тертым сыром. Выпекают в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые слойки подают горячими или теплыми. Эта выпечка прекрасно подходит к бульону или как самостоятельная закуска.

