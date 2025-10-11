Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 05:39

Мой рецепт харчо: согревающий и острый — идеальный грузинский суп для холодных вечеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я открыл для себя этот рецепт харчо в одной из поездок по Грузии, и с тех пор он стал для меня эталоном. Меня покорило, как в одном супе сочетаются наваристость, острота и тот самый ни с чем не сравнимый аромат. Теперь я готовлю его, когда хочу создать дома по-настоящему грузинскую атмосферу — этот запах чеснока, кинзы и специй мгновенно поднимает настроение.

Для супа я беру: 500 г говяжьей грудинки, 1 стакан риса, 2 луковицы, 3 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. аджики, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, по 1 ч. л. хмели-сунели и уцхо-сунели, соль и перец. Сначала я варю мясо в 2,5 литра воды около полутора часов до мягкости. Лук обжариваю до золотистого цвета, затем добавляю томатную пасту и аджику, тушу пару минут.

Готовое мясо вынимаю, бульон процеживаю. Возвращаю мясо обратно, добавляю обжарку с томатами и промытый рис. Варю еще 15 минут. Мой главный секрет — за 5 минут до готовности я добавляю все специи, толченый чеснок и рубленую кинзу. Обязательно даю супу настояться под крышкой минут 20 — так все ароматы окончательно соединяются. Подаю с грузинским хлебом и свежей зеленью!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
супы
Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
