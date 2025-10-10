Борщ по-украински с яблоками и свеклой. Такую вкуснятину вы еще не ели — подаем с чесночными пампушками

Борщ — это не просто суп, а целая история, символ домашнего уюта и гостеприимства. У каждой хозяйки есть свой секретный ингредиент, который делает ее борщ неповторимым. Для кого-то таким секретом становятся свежие яблоки, которые добавляют в бульон вместе со свеклой. Эта, казалось бы, простая добавка полностью преображает знакомое с детства блюдо, придавая ему легкую, освежающую кислинку и нежный фруктовый аромат. Такой борщ получается одновременно сытным и легким, в нем идеально сочетается наваристость куриного бульона, сладость свеклы и приятная яблочная кислота. Это тот самый случай, когда традиционное блюдо заигрывает по-новому, оставаясь таким же душевным и любимым.

Для приготовления вам понадобится: 600-700 г куриной грудки, 2,5 литра воды, 3-4 картофелины, 300 г белокочанной капусты, 1 небольшая свекла, 1 морковь, 1 луковица, 1 кислое яблоко, 2 столовые ложки томатной пасты, соль, перец, лавровый лист и зелень по вкусу. Сначала сварите бульон: куриную грудку залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне около часа. Достаньте мясо, отделите от кости и нарежьте. В кипящий бульон заложите нарезанный соломкой картофель. Через 10 минут добавьте нашинкованную капусту. Пока овощи варятся, приготовьте зажарку: натертые на крупной терке свеклу и морковь, а также мелко нарезанный лук обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте томатную пасту и потушите еще 5 минут. Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Зажарку и натертое яблоко отправьте в кастрюлю, когда картофель и капуста будут почти готовы. Добавьте нарезанное мясо, посолите, поперчите, бросьте лавровый лист. Варите еще 5-7 минут. Дайте борщу настояться под крышкой хотя бы полчаса. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

