Медведев сделал заявление о стратегическом партнерстве с КНДР

Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Российская Федерация будет строго выполнять все положения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Документ предусматривает в том числе оказание немедленной военной поддержки в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

Теперь наши отношения основаны на крепкой юридической основе, на союзническом договоре. Исходим из того, что мы будем базировать наши связи и в дальнейшем на нем, неуклонно исполняя обязательства, вытекающие из этого договора, — сказал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев заявил о выражении Россией признательности КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от Вооруженных сил Украины. Политик акцентировал, что военнослужащие двух государств совместно участвовали в боевых операциях, а поддержка Северной Кореи особенно ярко проявилась в сложный период.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил об утрате «Большой семеркой» четкой роли в современном мире при сохранении стабильного круга союзников России. Политик подчеркнул, что КНДР вместе со своим народом и руководством остается в числе надежных партнеров Москвы.