«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира Трамп заявил о телефонном разговоре с лауреатом Нобелевской премии мира

Оппозиционер из Венесуэлы Мария Мачадо приняла Нобелевскую премию мира в честь американского лидера Дональда Трампа. Глава Белого дома отметил в ходе брифинга с журналистами, который транслировался в YouTube, что она готова была бы передать ему награду при соответствующей просьбе.

Человек, который получил Нобелевскую премию, сегодня звонил мне. Она сказала: «Я принимаю эту награду в честь вас, потому что вы действительно ее заслужили». Очень мило с ее стороны. Правда, я не сказал: «Тогда отдай ее мне». Но, думаю, она могла бы. Она была очень любезна, — прокомментировал Трамп.

Ранее политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский заявил, что президент США не получил Нобелевскую премию мира по причине ряда спорных действий. По его мнению, комитет принял компромиссное решение, присудив награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо.

Кроме того, депутат Государственной думы Александр Толмачев высказал мнение, что планы по присоединению Канады и Гренландии к США лишили Трампа Нобелевской премии мира. По его словам, американский лидер демонстрирует противоречивую позицию, сочетая миролюбивую риторику с подготовкой к возможной территориальной экспансии.