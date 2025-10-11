Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 09:47

«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира

Трамп заявил о телефонном разговоре с лауреатом Нобелевской премии мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Оппозиционер из Венесуэлы Мария Мачадо приняла Нобелевскую премию мира в честь американского лидера Дональда Трампа. Глава Белого дома отметил в ходе брифинга с журналистами, который транслировался в YouTube, что она готова была бы передать ему награду при соответствующей просьбе.

Человек, который получил Нобелевскую премию, сегодня звонил мне. Она сказала: «Я принимаю эту награду в честь вас, потому что вы действительно ее заслужили». Очень мило с ее стороны. Правда, я не сказал: «Тогда отдай ее мне». Но, думаю, она могла бы. Она была очень любезна, — прокомментировал Трамп.

Ранее политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский заявил, что президент США не получил Нобелевскую премию мира по причине ряда спорных действий. По его мнению, комитет принял компромиссное решение, присудив награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо.

Кроме того, депутат Государственной думы Александр Толмачев высказал мнение, что планы по присоединению Канады и Гренландии к США лишили Трампа Нобелевской премии мира. По его словам, американский лидер демонстрирует противоречивую позицию, сочетая миролюбивую риторику с подготовкой к возможной территориальной экспансии.

США
Дональд Трамп
Нобелевская премия
разговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забытый рецепт настоящего киселя: густой, как наши предки варили
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом феттучини
«Есть, что делить»: Алена Кравец о возможном разводе Самойловой и Джигана
Глава ФБПК на примере Земфиры объяснил, зачем лишать прав всех иноагентов
Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
«Бункер Зеленского»: генерал предупредил Киев о последствиях блэкаута
«Он уверен»: на Западе усмотрели скрытый смысл в улыбке Путина на «Валдае»
Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей
Белоруссия проверит войска с приведением их в высшую степень готовности
Россиянам рассказали, на какой работе можно получать свыше 200 тыс. рублей
«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира
«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском
Закрытые города России (ЗАТО): история, предприятия и как туда попасть
«Пришлем вам голову»: дочь бойца СВО рассказала, как ей угрожали украинцы
Финансист-растлитель малолетних встречался с властями Британии
Крупная американская газета пошла против новой политики Пентагона
Сценарий незавершенного фильма Чарли Чаплина хотят опубликовать
Медведев сделал заявление о стратегическом партнерстве с КНДР
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо его дедушки
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.