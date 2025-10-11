В Китае раскрыли, какой «подарок» Россия сделала США Sohu: Россия и Китай не собираются формировать военный альянс против США

Москва стремится к нормализации отношений с Вашингтоном и уже предприняла важные шаги навстречу США, заявили аналитики китайского портала Sohu. Они напомнили, что в западной прессе на фоне растущего сближения России и КНР звучали опасения о формировании «союза зла» и «авторитарного альянса» против США.

Однако, по словам экспертов, две страны не собираются формировать военный альянс против американцев. Китай действует в рамках принципа неприсоединения и избегает конфронтации, кроме того, он не связан с Россией обязательствами, подобными в пятой статье Устава НАТО, уточнили аналитики. Москва, в свою очередь, проявляет гибкость и дипломатичность, добавили они.

Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами, — подчеркнули журналисты.

Ранее в КНР заявили, что возможный запрет китайским самолетам летать над Россией больше похож на детские уловки президента США Дональда Трампа, чем на политику. По мнению аналитиков, Вашингтон не осмеливается признать сильный рост конкурентоспособности Китая в данной сфере.