Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 09:00

В Китае раскрыли, какой «подарок» Россия сделала США

Sohu: Россия и Китай не собираются формировать военный альянс против США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва стремится к нормализации отношений с Вашингтоном и уже предприняла важные шаги навстречу США, заявили аналитики китайского портала Sohu. Они напомнили, что в западной прессе на фоне растущего сближения России и КНР звучали опасения о формировании «союза зла» и «авторитарного альянса» против США.

Однако, по словам экспертов, две страны не собираются формировать военный альянс против американцев. Китай действует в рамках принципа неприсоединения и избегает конфронтации, кроме того, он не связан с Россией обязательствами, подобными в пятой статье Устава НАТО, уточнили аналитики. Москва, в свою очередь, проявляет гибкость и дипломатичность, добавили они.

Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами, — подчеркнули журналисты.

Ранее в КНР заявили, что возможный запрет китайским самолетам летать над Россией больше похож на детские уловки президента США Дональда Трампа, чем на политику. По мнению аналитиков, Вашингтон не осмеливается признать сильный рост конкурентоспособности Китая в данной сфере.

США
Россия
Китай
союзы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в доме под Волгоградом
Забытый рецепт настоящего киселя: густой, как наши предки варили
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом феттучини
«Есть, что делить»: Алена Кравец о возможном разводе Самойловой и Джигана
Глава ФБПК на примере Земфиры объяснил, зачем лишать прав всех иноагентов
Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
«Бункер Зеленского»: генерал предупредил Киев о последствиях блэкаута
«Он уверен»: на Западе усмотрели скрытый смысл в улыбке Путина на «Валдае»
Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей
Белоруссия проверит войска с приведением их в высшую степень готовности
Россиянам рассказали, на какой работе можно получать свыше 200 тыс. рублей
«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира
«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском
Закрытые города России (ЗАТО): история, предприятия и как туда попасть
«Пришлем вам голову»: дочь бойца СВО рассказала, как ей угрожали украинцы
Финансист-растлитель малолетних встречался с властями Британии
Крупная американская газета пошла против новой политики Пентагона
Сценарий незавершенного фильма Чарли Чаплина хотят опубликовать
Медведев сделал заявление о стратегическом партнерстве с КНДР
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.