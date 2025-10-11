Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:08

«Он уверен»: на Западе усмотрели скрытый смысл в улыбке Путина на «Валдае»

Политолог Миршаймер назвал улыбку Путина на «Валдае» знаком скорого конца СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Улыбка президента России Владимира Путина во время его выступления на дискуссионном клубе «Валдай» говорит о возможном приближении конца украинского конфликта, заявил на своем YouTube-канале американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, если бы власти Киева были умнее, то они уже давно заключили бы сделку с Москвой.

Украинцы понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен в этом, — подчеркнул эксперт.

Тем не менее на Западе считают, что у украинцев на поле боя «все хорошо», а у русских якобы проблемы, хотя они возникают именно у Киева, отметил политолог. И главная из них, по мнению Миршаймера, заключается в нехватке сил для удержания ВСУ линии фронта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова сделать шаг навстречу Украине, если США окажут позитивное влияние на Евросоюз и Киев. Он уточнил, что Москва во время переговоров в Анкоридже пошла на определенные уступки.

До этого британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что западные страны публично озвучивают мрачные прогнозы о «гипотетическом противостоянии с Россией» из-за того, что имеют недостатки военно-промышленного комплекса. По его словам, и Вашингтон, и Брюссель демонстрируют неспособность решить ключевые производственные задачи.

Владимир Путин
Украина
Валдай
конфликты
