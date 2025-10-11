Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 14:47

Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе

Джиган Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган на фоне появившихся слухов о разводе с блогером Оксаной Самойловой опубликовал в своем Telegram-канале запись трека «Раз и навсегда». В ней исполнитель поет о любви.

Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он кажется неделимым. И нам не скрыть все тайны. Моя любовь к тебе сквозь бури, пламя и океаны, — поет Джиган.

Ранее Самойлова впервые вышла на связь после появления информации о разводе с рэпером. Она опубликовала серию фотографий, где позирует в боди с декоративными разрезами и металлическими элементами. Съемка проходила без макияжа, с распущенными волосами в просторной квартире с панорамным видом на Москву. Подписчики предположили, что эта квартира может стать ее новым местом проживания после возможного расставания с мужем.

Отец Оксаны, Валерий Самойлов, отказался комментировать ситуацию с якобы разводом дочери. При этом он выразил сожаление, отметив, что так сложилась жизнь. Мужчина оставил семью, когда Оксане было шесть лет, и восстановить отношения с отцом ей удалось только во взрослом возрасте.

Оксана Самойлова
Джиган
разводы
шоу-бизнес
