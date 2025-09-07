Фицо заявил о позиции по отношениям с Россией Фицо: Словакия придерживается конструктивного подхода к России

Словакия придерживается конструктивного подхода в своих взаимоотношениях с Российской Федерацией, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». Полный выпуск программы доступен на YouTube-канале STVR. Он отметил, что Словакия стремится к нормализации жизни после конфликта.

У нас конструктивный подход к России, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения украинского конфликта дела были запущены как можно скорее, — прокомментировал Фицо.

Он также заявил, что западные политики делают громкие моральные заявления, но их компании продолжают вести бизнес в России. Он также отметил, что Россия остается вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу. В данном контексте, по его мнению, вопросы морали и вопросы бизнеса представляют собой разные аспекты.

Ранее Фицо заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде, что конфликт на Украине скоро закончится, и это может привести к нормализации отношений с Россией.