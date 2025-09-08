Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кабачки в томатном соусе — острая заготовка на зиму! Готовятся быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки в томатном соусе — острая заготовка на зиму! Эти пикантные кабачки в насыщенном томатном соусе станут вашей любимой закуской — нежные кружочки в сочетании с чесноком, зеленью и пряностями создают взрыв вкуса. Идеально подходят к картофелю, кашам или как самостоятельная закуска. Аромат напомнит о лете даже в самые холодные дни!

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 5 кг
  • Сок томатный — 2 л
  • Сахар — 400 г (2 стакана)
  • Масло растительное — 200 мл
  • Уксус 9% — 150 мл
  • Чеснок — 2 головки
  • Перец красный молотый — 1 ч. л.
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Соль — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки моют, обрезают хвостики и нарезают кружочками толщиной 1 см. На дно стерильных банок укладывают веточки петрушки и плотно наполняют кабачками. Для соуса в кастрюле смешивают томатный сок, сахар, соль, растительное масло, уксус, измельчённый чеснок и красный перец. Доводят до кипения на среднем огне и кипятят 10 минут.
  2. Горячим соусом заливают банки с кабачками, накрывают крышками и стерилизуют в кипящей воде 25 минут. Закатывают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают одеялом до полного остывания. Хранят в прохладном тёмном месте.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка!

кабачки
овощи
закатки
простой рецепт
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
