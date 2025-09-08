Кабачки в томатном соусе — острая заготовка на зиму! Готовятся быстро

Кабачки в томатном соусе — острая заготовка на зиму! Эти пикантные кабачки в насыщенном томатном соусе станут вашей любимой закуской — нежные кружочки в сочетании с чесноком, зеленью и пряностями создают взрыв вкуса. Идеально подходят к картофелю, кашам или как самостоятельная закуска. Аромат напомнит о лете даже в самые холодные дни!

Ингредиенты

Кабачки молодые — 5 кг

Сок томатный — 2 л

Сахар — 400 г (2 стакана)

Масло растительное — 200 мл

Уксус 9% — 150 мл

Чеснок — 2 головки

Перец красный молотый — 1 ч. л.

Петрушка свежая — 1 пучок

Соль — 1 ст. л.

Приготовление

Кабачки моют, обрезают хвостики и нарезают кружочками толщиной 1 см. На дно стерильных банок укладывают веточки петрушки и плотно наполняют кабачками. Для соуса в кастрюле смешивают томатный сок, сахар, соль, растительное масло, уксус, измельчённый чеснок и красный перец. Доводят до кипения на среднем огне и кипятят 10 минут. Горячим соусом заливают банки с кабачками, накрывают крышками и стерилизуют в кипящей воде 25 минут. Закатывают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают одеялом до полного остывания. Хранят в прохладном тёмном месте.

