Кабачки в томатном соусе — острая заготовка на зиму! Готовятся быстро

Кабачки в томатном соусе — острая заготовка на зиму! Эти пикантные кабачки в насыщенном томатном соусе станут вашей любимой закуской — нежные кружочки в сочетании с чесноком, зеленью и пряностями создают взрыв вкуса. Идеально подходят к картофелю, кашам или как самостоятельная закуска. Аромат напомнит о лете даже в самые холодные дни!
Ингредиенты
- Кабачки молодые — 5 кг
- Сок томатный — 2 л
- Сахар — 400 г (2 стакана)
- Масло растительное — 200 мл
- Уксус 9% — 150 мл
- Чеснок — 2 головки
- Перец красный молотый — 1 ч. л.
- Петрушка свежая — 1 пучок
- Соль — 1 ст. л.
Приготовление
- Кабачки моют, обрезают хвостики и нарезают кружочками толщиной 1 см. На дно стерильных банок укладывают веточки петрушки и плотно наполняют кабачками. Для соуса в кастрюле смешивают томатный сок, сахар, соль, растительное масло, уксус, измельчённый чеснок и красный перец. Доводят до кипения на среднем огне и кипятят 10 минут.
- Горячим соусом заливают банки с кабачками, накрывают крышками и стерилизуют в кипящей воде 25 минут. Закатывают стерильными крышками, переворачивают вверх дном и укутывают одеялом до полного остывания. Хранят в прохладном тёмном месте.
Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка!