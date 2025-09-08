Названа деталь в женщинах, «кричащая» мужчинам о несерьезных отношениях ASB: длинные ресницы у женщин говорят о готовности к несерьезным отношениям

Британские ученые выяснили, что женщины с чрезмерно длинными ресницами воспринимаются мужчинами как дамы, готовые к необременительным встречам, передает Archives of Sexual Behavior (ASB). В соответствующем исследовании приняли участие 120 человек.

Ресницы длиной примерно в треть ширины глаза воспринимались как привлекательные. Таких женщин считали здоровыми и красивыми. Но при увеличении длины ресниц мнение респондентов менялось — они больше не считали их обладательниц здоровыми. Кроме того, таких женщин воспринимали как готовых к случайным отношениям.

Ранее косметолог Наталья Рябинова заявила, что качественная тушь должна содержать пантенол и кератин, которые увлажняют ресницы и восстанавливают их структуру. Она добавила, что в составе также должны находиться витамины E и B5, защищающие от агрессивного воздействия окружающей среды.

Также были названы нюансы макияжа, которые прибавляют женщине возраст. Например, плотное покрытие подчеркивает морщины и делает лицо «маскообразным». Вместо этого стоит выбирать легкие тональные средства с увлажняющим эффектом.