07 сентября 2025 в 09:00

Готовим «Томатос Пиканте»: самую вкусную закуску из помидоров на зиму

Готовим «Томатос Пиканте»: самую вкусную закуску из помидоров на зиму! Эта яркая, ароматная закуска из помидоров станет главным хитом вашего зимнего стола. Сочетание сладких томатов, хрустящих овощей и пряных специй создает неповторимый вкусовой букет. Идеально подходит к картофелю, мясу или просто на кусочек свежего хлеба!

Ингредиенты (на 3 банки по 500 мл)

  • Помидоры — 1,5 кг (разных цветов для красоты)
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 100 мл
  • Уксус 9% — 30 мл
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Кориандр молотый — 1 ч. л.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.
  • Перец острый — 1/2 стручка

Приготовление

  1. Помидоры моют, удаляют плодоножки и нарезают на четвертинки. Болгарский перец очищают от семян и мелко нарезают. Морковь натирают на терке для корейской моркови, лук нарезают тонкими полукольцами, петрушку мелко рубят. Все овощи и зелень складывают в большую эмалированную миску, добавляют соль, сахар, все специи, растительное масло и уксус. Аккуратно перемешивают и оставляют мариноваться при комнатной температуре на 2–3 часа, каждые 30 минут аккуратно перемешивая.
  2. За это время овощи пустят сок и образуют ароматный маринад. Закуску плотно раскладывают по стерильным банкам, заливают оставшимся маринадом. Банки накрывают крышками и стерилизуют в кастрюле с водой в течение 10 минут с момента закипания. Герметично закатывают, переворачивают вверх дном и укутывают до полного остывания. Хранят при комнатной температуре.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
