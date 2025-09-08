Саммит ШОС — 2025
Быстрый кабачковый рулет на закуску: вкусная начинка из помидора и чеснока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый кабачковый рулет на закуску! Вкусная начинка из помидора и чеснока! Лёгкая и вкусная закуска, которая удивит нежной текстурой и свежестью вкусов. Сочетание кабачковой основы, сливочного соуса и сочных томатов делает рулет отличным выбором как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

  1. Кабачок — 1 крупный
  2. Яйцо — 2 шт.
  3. Мука — 5 ст. л.
  4. Сыр — 70 г
  5. Соль — 1 ч. л. (без горки)
  6. Сметана 25% — 4 ст. л.
  7. Укроп — по вкусу
  8. Чеснок — 2 зубчика
  9. Помидор — 2 шт.

Приготовление

  1. Кабачок натереть на крупной тёрке, хорошо отжать лишний сок и смешать с яйцами, солью, тёртым сыром и мукой до однородной массы. Выложить тесто ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 190 °C около 25–30 минут. Для соуса соединить сметану с измельчённым укропом и чесноком.
  2. Готовую кабачковую основу остудить, смазать сметанным соусом, сверху разложить тонкие дольки помидоров. Аккуратно свернуть в рулет, нарезать на порционные кусочки и подать к столу.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

кабачки
рулеты
закуски
овощи
простой рецепт
