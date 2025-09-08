Быстрый кабачковый рулет на закуску: вкусная начинка из помидора и чеснока

Быстрый кабачковый рулет на закуску: вкусная начинка из помидора и чеснока

Быстрый кабачковый рулет на закуску! Вкусная начинка из помидора и чеснока! Лёгкая и вкусная закуска, которая удивит нежной текстурой и свежестью вкусов. Сочетание кабачковой основы, сливочного соуса и сочных томатов делает рулет отличным выбором как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Кабачок — 1 крупный Яйцо — 2 шт. Мука — 5 ст. л. Сыр — 70 г Соль — 1 ч. л. (без горки) Сметана 25% — 4 ст. л. Укроп — по вкусу Чеснок — 2 зубчика Помидор — 2 шт.

Приготовление

Кабачок натереть на крупной тёрке, хорошо отжать лишний сок и смешать с яйцами, солью, тёртым сыром и мукой до однородной массы. Выложить тесто ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 190 °C около 25–30 минут. Для соуса соединить сметану с измельчённым укропом и чесноком. Готовую кабачковую основу остудить, смазать сметанным соусом, сверху разложить тонкие дольки помидоров. Аккуратно свернуть в рулет, нарезать на порционные кусочки и подать к столу.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.