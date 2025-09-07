Саммит ШОС — 2025
Куриные котлеты с сыром! Когда хочется чего-то простого, но вкусного

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты с сыром! Когда хочется чего-то простого, но вкусного! Эти котлеты — настоящая магия вкуса: сочные внутри, с аппетитной сырной корочкой и ароматом пармезана. Идеально подходят для ужина после долгого дня. Готовятся без лишних хлопот, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты (на 6–8 котлет)

  • Куриный фарш — 700 г
  • Сухари панировочные — 2 ст. л.
  • Сыр пармезан — 100 г
  • Сыр моцарелла — 30 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске соединяют куриный фарш, панировочные сухари, натёртый на мелкой тёрке пармезан и яйцо. Вливают молоко, добавляют соль и любимые специи — например, паприку, сушёный чеснок или прованские травы. Всё тщательно перемешивают до однородной массы. Формируют аккуратные котлеты, выкладывают их на противень, застеленный пергаментом для выпечки. Запекают в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого оттенка.
  2. За 2–3 минуты до готовности котлеты посыпают натёртой моцареллой и возвращают в духовку, чтобы сыр расплавился и покрыл их аппетитной шапкой. Подают горячими с ломтиком лимона, свежими овощами или картофельным пюре.

Ранее мы готовили сочные котлеты с черным мякишем! Попробуете один раз, и они станут любимыми.

курица
фарш
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
