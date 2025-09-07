Куриные котлеты с сыром! Когда хочется чего-то простого, но вкусного

Куриные котлеты с сыром! Когда хочется чего-то простого, но вкусного! Эти котлеты — настоящая магия вкуса: сочные внутри, с аппетитной сырной корочкой и ароматом пармезана. Идеально подходят для ужина после долгого дня. Готовятся без лишних хлопот, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты (на 6–8 котлет)

Куриный фарш — 700 г

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Сыр пармезан — 100 г

Сыр моцарелла — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 100 мл

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске соединяют куриный фарш, панировочные сухари, натёртый на мелкой тёрке пармезан и яйцо. Вливают молоко, добавляют соль и любимые специи — например, паприку, сушёный чеснок или прованские травы. Всё тщательно перемешивают до однородной массы. Формируют аккуратные котлеты, выкладывают их на противень, застеленный пергаментом для выпечки. Запекают в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого оттенка. За 2–3 минуты до готовности котлеты посыпают натёртой моцареллой и возвращают в духовку, чтобы сыр расплавился и покрыл их аппетитной шапкой. Подают горячими с ломтиком лимона, свежими овощами или картофельным пюре.

