Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:00

Домашняя колбаска в фольге — ароматная и сочная! Простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя колбаска в фольге — ароматная и сочная! Простой рецепт! Эта невероятно вкусная домашняя колбаса станет настоящим украшением вашего стола. Нежное сочетание свинины, курицы и ароматного сала в пряном маринаде с чесноком и специями покорит даже искушенных гурманов. Идеально подходит для праздничной нарезки, сытного завтрака или пикника на природе!

Ингредиенты

  • Свиная вырезка — 1 кг
  • Филе куриное — 700 г
  • Сало свежее — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Крахмал — 3 ст. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец черный горошком — по вкусу
  • Перец душистый горошком — по вкусу
  • Специи — по желанию
  • Фольга пищевая — для заворачивания

Приготовление

  1. Свинину, куриное филе и сало нарезают мелкими кубиками одинакового размера. Яйца взбивают венчиком до однородности, добавляют соль, раздавленные в ступке горошины перца, чеснок, пропущенный через пресс, и любимые специи по вкусу. К яичной смеси постепенно подсыпают крахмал, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Полученным яичным соусом заливают нарезанное мясо и сало, тщательно перемешивают и оставляют мариноваться на 15–20 минут.
  2. На лист пищевой фольги выкладывают порцию фарша, формируют колбаску и плотно заворачивают, скручивая концы как у конфеты. Подготовленные колбаски выкладывают на противень и запекают в разогретой до 180°C духовке в течение часа. Готовой колбасе дают немного остыть в фольге, затем нарезают на ломтики и подают с горчицей, хреном или свежими овощами.

Ранее мы готовили салат «Казань» — король праздничного стола! Говядина и 4 простых продукта.

мясо
колбасы
простой рецепт
фарш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.