Домашняя колбаска в фольге — ароматная и сочная! Простой рецепт! Эта невероятно вкусная домашняя колбаса станет настоящим украшением вашего стола. Нежное сочетание свинины, курицы и ароматного сала в пряном маринаде с чесноком и специями покорит даже искушенных гурманов. Идеально подходит для праздничной нарезки, сытного завтрака или пикника на природе!

Ингредиенты

Свиная вырезка — 1 кг

Филе куриное — 700 г

Сало свежее — 200 г

Яйца — 3 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Крахмал — 3 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Перец черный горошком — по вкусу

Перец душистый горошком — по вкусу

Специи — по желанию

Фольга пищевая — для заворачивания

Приготовление

Свинину, куриное филе и сало нарезают мелкими кубиками одинакового размера. Яйца взбивают венчиком до однородности, добавляют соль, раздавленные в ступке горошины перца, чеснок, пропущенный через пресс, и любимые специи по вкусу. К яичной смеси постепенно подсыпают крахмал, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Полученным яичным соусом заливают нарезанное мясо и сало, тщательно перемешивают и оставляют мариноваться на 15–20 минут. На лист пищевой фольги выкладывают порцию фарша, формируют колбаску и плотно заворачивают, скручивая концы как у конфеты. Подготовленные колбаски выкладывают на противень и запекают в разогретой до 180°C духовке в течение часа. Готовой колбасе дают немного остыть в фольге, затем нарезают на ломтики и подают с горчицей, хреном или свежими овощами.

