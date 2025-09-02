Салат «Казань» — король праздничного стола! Говядина и 4 простых продукта

Салат «Казань» — король праздничного стола! Говядина и самые простые ингредиенты! Этот салат покоряет с первой ложки — нежное мясо, хрустящие огурчики, сливочный сыр и пикантный лук создают идеальный вкусовой ансамбль. Готовится быстро, а исчезает со стола моментально!
Ингредиенты
- Говядина отварная — 300 г
- Сыр — 150 г
- Яйца — 4 шт.
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
Приготовление
- Отварную говядину нарежьте тонкими полосками и слегка разделите волокна вилкой. Огурцы нашинкуйте соломкой, красный лук — полукольцами. Сыр и вареные яйца натрите на крупной терке.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, заправьте соусом из сметаны и майонеза. Аккуратно перемешайте — солить не нужно, солености от сыра и огурцов вполне достаточно.
Секреты идеального салата: говядину варите с лавровым листом и душистым перцем — мясо получится ароматнее. Для нежности лук можно замариновать на 10 минут в смеси воды и уксуса. Подавайте в порционных креманках или выложите слоями с помощью кулинарного кольца.
