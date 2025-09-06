Как котлеты, только сочнее: обалденные колобки в томатном соусе

Эти обалденные колобки в томатном соусе по вкусу получаются как котлеты, только сочнее. А еще это гениальное решение для тех, кто хочет вкусный ужин без долгой готовки. Духовка сделает все за вас.

Для приготовления смешайте 500 г любого фарша (мясного или куриного) с 1 яйцом, 2 ст. л. манки, мелко нарезанной луковицей, солью и перцем. Слепите котлетки, выложите в форму для запекания. Приготовьте соус: смешайте 200 мл томатного сока или пасты, разведенной водой, 1 ч. л. сахара, специи по вкусу (паприка, базилик, чеснок). Залейте колобки соусом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.

Готовое блюдо получается нежным, сочным и ароматным, с насыщенным томатным вкусом. Подавайте с любым гарниром — эти котлеты станут настоящим спасением в любой день.

