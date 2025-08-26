День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:15

Эти фаршированные кабачки оценили даже мужчины: сочные кольца с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти фаршированные кабачки отличаются сочной мясной начинкой с хрустящей корочкой. Блюдо получается настолько сытным, что придется по вкусу даже мужчинам! Кабачки пропитываются мясным соком, а сыр дарит пикантность.

Рецепт: нарежьте 2 крупных кабачка кольцами толщиной 5 см, удалите сердцевину. Обжарьте 400 г фарша с луком, добавьте 50 г риса, 2 ст. л. томатной пасты, соль и перец. Наполните кабачковые кольца фаршем, выложите в форму. Смешайте 200 г сметаны с 1 яйцом, залейте кольца и посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 35 минут при 190°C до золотистой корочки.

Подавайте с зеленью и сметаной. Смело готовьте — эти фаршированные кабачки оценили даже мужчины, идеальный способ накормить семью полезным ужином без капризов. Для сытности можно добавить в начинку грибы или бекон — тогда сочные кольца с начинкой станут еще аппетитнее!

Ранее стало известно, как приготовить по-настоящему сочные фаршированные перцы.

кабачки
рецепты
фарш
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна, где опасней всего делать селфи
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.