Эти фаршированные кабачки оценили даже мужчины: сочные кольца с начинкой

Эти фаршированные кабачки отличаются сочной мясной начинкой с хрустящей корочкой. Блюдо получается настолько сытным, что придется по вкусу даже мужчинам! Кабачки пропитываются мясным соком, а сыр дарит пикантность.

Рецепт: нарежьте 2 крупных кабачка кольцами толщиной 5 см, удалите сердцевину. Обжарьте 400 г фарша с луком, добавьте 50 г риса, 2 ст. л. томатной пасты, соль и перец. Наполните кабачковые кольца фаршем, выложите в форму. Смешайте 200 г сметаны с 1 яйцом, залейте кольца и посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 35 минут при 190°C до золотистой корочки.

Подавайте с зеленью и сметаной. Смело готовьте — эти фаршированные кабачки оценили даже мужчины, идеальный способ накормить семью полезным ужином без капризов. Для сытности можно добавить в начинку грибы или бекон — тогда сочные кольца с начинкой станут еще аппетитнее!

