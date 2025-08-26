День знаний — 2025
26 августа 2025

Лепешки из фарша и капусты! Сочные, ароматные и без возни с тестом

Если вы устали от сложных рецептов и ищете вариант сытного, но простого блюда, эти лепешки станут настоящим открытием! Они сочетают сочность мясного фарша, нежность капусты и хрустящую корочку. Идеально для ужина, когда хочется чего-то вкусного без долгой готовки.

Возьмите 500 г мясного фарша, добавьте 300 г мелко нашинкованной белокочанной капусты, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Для кляра взбейте 2 яйца с 3 ст. л. муки и 5 ст. л. молока до однородности.

Сформируйте из фаршевой массы лепешки, обмакните каждую в кляр и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой.

Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом. Эти лепешки хороши сами по себе или с овощным салатом. Ароматные, сытные и нежные — они затмят даже самые крутые пирожки!

