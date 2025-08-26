Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Быстрый бухлаваш с фаршем и сыром! Хоть к пиву, хоть к борщу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый бухлаваш с фаршем и сыром! Хоть к пиву, хоть к борщу! Эта сытная и невероятно вкусная закуска станет хитом любого семейного ужина. Хрустящий лаваш снаружи и сочная ароматная начинка внутри никого не оставят равнодушным! Это блюдо легко приготовить, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты

  • Лаваш — 2 шт.
  • Сыр — 300 г
  • Фарш — 400 г
  • Яйцо — 2 шт. (одно — в фарш, одно — для смазки)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Кунжут — по желанию

Приготовление

  1. Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте фарш, одно яйцо, соль и перец. Разверните один лист лаваша и равномерно распределите на нем половину фарша, оставляя края свободными. Сверху насыпьте половину тертого сыра. Накройте вторым листом лаваша и аккуратно распределите оставшийся фарш и сыр.
  2. Аккуратно и плотно сверните лаваш рулетом, стараясь, чтобы начинка не выпадала. Переложите рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность рулета взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до румяной золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
фарш
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
