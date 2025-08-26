Быстрый бухлаваш с фаршем и сыром! Хоть к пиву, хоть к борщу

Быстрый бухлаваш с фаршем и сыром! Хоть к пиву, хоть к борщу

Быстрый бухлаваш с фаршем и сыром! Хоть к пиву, хоть к борщу! Эта сытная и невероятно вкусная закуска станет хитом любого семейного ужина. Хрустящий лаваш снаружи и сочная ароматная начинка внутри никого не оставят равнодушным! Это блюдо легко приготовить, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты

Лаваш — 2 шт.

Сыр — 300 г

Фарш — 400 г

Яйцо — 2 шт. (одно — в фарш, одно — для смазки)

Соль, перец — по вкусу

Кунжут — по желанию

Приготовление

Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте фарш, одно яйцо, соль и перец. Разверните один лист лаваша и равномерно распределите на нем половину фарша, оставляя края свободными. Сверху насыпьте половину тертого сыра. Накройте вторым листом лаваша и аккуратно распределите оставшийся фарш и сыр. Аккуратно и плотно сверните лаваш рулетом, стараясь, чтобы начинка не выпадала. Переложите рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность рулета взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до румяной золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.