26 августа 2025 в 10:30

Работодателей могут обязать поднимать зарплату сотрудникам раз в три месяца

Миронов призвал ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты призвали ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы в государственных и частных организациях с привязкой к уровню инфляции, передает РИА Новости. Соответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину. По словам Миронова, размер индексации должен относиться к уровню инфляции за предыдущий квартал.

Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там ее размер не всегда поспевает за ростам цен, — указал он.

Ранее блогер Прохор Шаляпин заявил, что депутатам Государственной думы следует сократить рабочий день и платить тройную зарплату. Так певец ответил на инициативу общественницы Элины Жгутовой запретить пропаганду безделья. Также Шаляпин напомнил, что люди созданы для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для обязательств. Что касается работы, то пусть ее выполняют роботы, отметил он.

Депутат Госдумы Нина Останина сразу отреагировала на заявление певца. По ее мнению, предложивший отменить работу Шаляпин отбирает у себя хлеб. Депутат подчеркнула, что даже роботы не заменят артиста в постели пожилых женщин.

