Работодателей могут обязать поднимать зарплату сотрудникам раз в три месяца Миронов призвал ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы

Депутаты призвали ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы в государственных и частных организациях с привязкой к уровню инфляции, передает РИА Новости. Соответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину. По словам Миронова, размер индексации должен относиться к уровню инфляции за предыдущий квартал.

Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там ее размер не всегда поспевает за ростам цен, — указал он.

