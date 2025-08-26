Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:55

Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября

Юрист Яковлева: система оплаты труда с 1 сентября станет более справедливой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система оплаты труда в России станет более справедливой, заявила «Постньюс» юрист Валентина Яковлева. Нововведения в сфере трудового законодательства, вступающие в силу с 1 сентября, коснутся оплаты ночных смен, надбавок и расчета средней заработной платы.

Эти изменения направлены на более справедливую оплату труда. Раньше она считалась в календарных днях, а сейчас в рабочих. На долгой дистанции цифра одна и та же. А в краткосрочном периоде могут быть различия, — подчеркнула Яковлева.

По ее словам, согласно нововведениям, минимальную ночную надбавку закрепили от 20% к часовой ставке на федеральном уровне. Кроме того, изменен расчет среднего заработка: теперь он включает премии и надбавки, но исключает периоды болезни, отпусков по уходу за ребенком и простоя не по вине работника.

Ранее профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова заявила, что изменения в расчете зарплаты и надбавок приведут к росту итоговых выплат работникам. По ее словам, раньше размер надбавки на ночные часы зависел от внутреннего положения компании, и работодатель мог назначать меньше.

юристы
зарплаты
работники
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые впервые пересадили свиные легкие в тело человека
Названо главное преимущество гиперзвуковой ракеты-убийцы «Циркон»
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Съемка чужой драки обернулась избиением сироты
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.