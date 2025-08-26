Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября Юрист Яковлева: система оплаты труда с 1 сентября станет более справедливой

Система оплаты труда в России станет более справедливой, заявила «Постньюс» юрист Валентина Яковлева. Нововведения в сфере трудового законодательства, вступающие в силу с 1 сентября, коснутся оплаты ночных смен, надбавок и расчета средней заработной платы.

Эти изменения направлены на более справедливую оплату труда. Раньше она считалась в календарных днях, а сейчас в рабочих. На долгой дистанции цифра одна и та же. А в краткосрочном периоде могут быть различия, — подчеркнула Яковлева.

По ее словам, согласно нововведениям, минимальную ночную надбавку закрепили от 20% к часовой ставке на федеральном уровне. Кроме того, изменен расчет среднего заработка: теперь он включает премии и надбавки, но исключает периоды болезни, отпусков по уходу за ребенком и простоя не по вине работника.

Ранее профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова заявила, что изменения в расчете зарплаты и надбавок приведут к росту итоговых выплат работникам. По ее словам, раньше размер надбавки на ночные часы зависел от внутреннего положения компании, и работодатель мог назначать меньше.