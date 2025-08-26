В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить

Пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва в Босфоре, мог выжить, передает турецкое издание Hurriyet. В материале сказано, что россиянин мог добраться до берега и выкинуть браслет с чипом, который фиксирует время погружения и выхода из воды и не оснащен датчиком GPS, в море.

На вероятность того, что Свечников утонул или после прыжка в воду вышел с другого берега и выбросил браслет с чипом в море, обращают внимание, — сказано в материале.

Россиянин прибыл в Стамбул 22 августа, чтобы принять участие в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». В настоящее время ключевая версия случившегося заключается в том, что мужчине внезапно стало плохо, и он утонул.

Позже появилась информация, что пропавший мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. Спортсмен успел преодолеть примерно километр дистанции, после чего начал испытывать трудности и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители не исключают, что именно в этой точке могла произойти трагедия, и сейчас специалисты проводят там поисковые работы.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.