26 августа 2025 в 10:32

Академик назвал «зверским» режим в родовых отделениях

Профессор Радзинский: режим в родильных отделениях России хуже тюремного

Режим в родильных отделениях России хуже, чем в тюрьмах, таким мнением с NEWS.ru поделился заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, пройти к роженицам невозможно никому, а передачи жестко ограничены. Он назвал эти ограничения глупостью.

Тот зверский режим, который мы завели в родильных отделениях, — хуже тюремного. Никто не может пройти, и передавать — это можно, это нельзя. И все это оказалось глупостью. Теперь становится понятным, что общая биологическая среда с мужем — только лучше, — сказал Радзинский.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил ввести единую базовую комплектацию набора при выписке из роддома или денежный эквивалент. По его словам, крайне важно реализовать это на федеральном уровне. Он отметил, что сейчас в Москве этот комплект включает более семидесяти предметов — от одежды и пеленок до средств гигиены и одеял, при этом семьи могут выбрать альтернативу в виде двадцати тысяч рублей.

В других регионах такие подарки новорожденным гораздо скромнее — содержание наборов и порядок выдачи определяют местные власти. Из-за этого уровень поддержки молодых семей сильно варьируется в зависимости от региона, пояснил парламентарий.

