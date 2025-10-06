Юрист рассказал, что обязательно нужно проверить перед покупкой квартиры Юрист Русяев: перед покупкой квартиры нужно проверить ее на обременение

Перед приобретением жилья важно удостовериться в отсутствии обременений на объекте, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, наличие задолженности препятствует процессу переоформления лицевых счетов.

Взносы на капитальный ремонт следуют за квартирой и предъявляются новому собственнику — запросите справку у регионального оператора. Коммунальные долги остаются за прежним владельцем, но мешают переоформлению лицевых счетов, поэтому закрепите обязанность их погасить до передачи и подтвердите это документами. Любые аресты и запреты снимаются до сделки. Наличие залога (ипотеки) у продавца предполагает участие банка и понятный порядок погашения с последующим снятием записи, — отметил Русяев.

Ранее эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при попытках коллекторов взыскать с граждан задолженность по коммунальным услугам граждане могут обратиться в прокуратуру. Он также отметил, что взыскание долгов за услуги ЖКХ возможно только через суд самими коммунальными организациями и не может осуществляться с привлечением коллекторских агентств.