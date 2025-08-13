В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным Депутат Гаврилов призвал ввести единый базовый набор после родов

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с LIFE.ru предложил ввести единую базовую комплектацию набора при выписке из роддома или денежный эквивалент. По его словам, крайне важно реализовать это на федеральном уровне.

Сегодня в разных субъектах России родители могут получить либо набор предметов для ухода за младенцем, либо денежную выплату, эквивалентную его стоимости. В Москве этот комплект включает более семидесяти предметов — от одежды и пеленок до средств гигиены и одеял, при этом семьи могут выбрать альтернативу в виде двадцати тысяч рублей, — рассказал Гаврилов.

В других регионах такие подарки новорожденным гораздо скромнее — содержание наборов и порядок выдачи определяют местные власти. В некоторых субъектах РФ женщине после родов предлагают всего несколько предметов. Из-за этого уровень поддержки молодых семей сильно варьируется в зависимости от региона, пояснил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что женщины, находящиеся в декрете, вскоре смогут получать пособие по уходу за ребенком от всех работодателей, у которых они официально трудятся. Сейчас выплаты производятся только одним из них.