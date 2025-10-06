Гладков назвал число жителей, оставшихся без света из-за атаки ВСУ Гладков: 24 населенных пункта в Белгородской области остались без света

Порядка 24 населенных пунктов в Белгородской области остались без света в результате атаки ВСУ, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, электричество в данный момент недоступно 5400 жителям, идут восстановительные работы.

По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб, на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей — это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа, — заявил Гладков.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.

До этого заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу Грайворона, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.