Полигон ТБО на тысячу «квадратов» загорелся во Владивостоке Во Владивостоке тушат пожар на полигоне ТБО в тысячу квадратных метров

Во Владивостоке загорелся полигон ТБО в районе улицы Холмистая, передает РИА Новости. Там уточнили, что специалисты тушат пожар на 1 тыс. кв. м.

В Приморском экологическом операторе агентству рассказали, что площадь источника задымления — примерно 3500 квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации.

В настоящее время прием отходов не ведется, — сказал собеседник агентства.

