06 октября 2025 в 07:00

Полигон ТБО на тысячу «квадратов» загорелся во Владивостоке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во Владивостоке загорелся полигон ТБО в районе улицы Холмистая, передает РИА Новости. Там уточнили, что специалисты тушат пожар на 1 тыс. кв. м.

В Приморском экологическом операторе агентству рассказали, что площадь источника задымления — примерно 3500 квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации.

В настоящее время прием отходов не ведется, — сказал собеседник агентства.

До этого в Москве загорелся недостроенный жилой комплекс Nova. С места событий очевидцы сообщали о поднимавшемся черном столбе дыма.

Ранее в Омске на улице Карбышева возник пожар на предприятии, изготавливающем ритуальные принадлежности. Площадь, которую охватило пламя, достигла 2,8 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня приняли участие 30 сотрудников экстренных служб, а также девять единиц специальной техники.

В Саратовской области в селе Сырт-Смоленка Федоровского района произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибла 68-летняя женщина. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали два пожарных расчета.

