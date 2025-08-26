Иракского терапевта ограбили во время приема пациента в Петербурге

В Петербурге ограбили участкового терапевта из Ирака, приехавшего на вызов к пациенту на бульвар Новаторов, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Врача вытолкнули за дверь и не дали забрать рюкзак.

Полиция задержала четверых подозреваемых, среди которых оказался пациент. Двое из них ранее имели проблемы с законом. Составлены протоколы о мелком хулиганстве, задержанных доставили в отдел полиции.

