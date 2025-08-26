Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:28

Иракского терапевта ограбили во время приема пациента в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ограбили участкового терапевта из Ирака, приехавшего на вызов к пациенту на бульвар Новаторов, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Врача вытолкнули за дверь и не дали забрать рюкзак.

Полиция задержала четверых подозреваемых, среди которых оказался пациент. Двое из них ранее имели проблемы с законом. Составлены протоколы о мелком хулиганстве, задержанных доставили в отдел полиции.

Ранее в пригороде Лос-Анджелеса Ла-Пуэнте воры ограбили магазин кукол лабубу. Преступники в масках похитили товаров на сумму $7 тысяч (565 тысяч рублей), угнав при этом Toyota Tacoma, которую позже нашла полиция. Камеры видеонаблюдения запечатлели группу людей в толстовках.

До этого американский рэпер Chocolate MC ограбил фаната после просьбы сделать фото. Он завел поклонника на парковку торгового центра, приставил пистолет к груди и забрал машину. Затем потребовал деньги. А когда наличных не оказалось, певец дал номер для перевода.

В Кирове группа пенсионерок организованно похитила товары из супермаркета. Пожилые женщины, отвлекая внимание сотрудников рассматриванием резиновых тапочек, незаметно вынесли несколько бутылок водки. Камеры наблюдения зафиксировали, как участницы инцидента поочередно подходили к алкогольной витрине, быстро прятали бутылки в заранее приготовленные сумки и покидали торговый зал. Кроме алкоголя старушки присвоили сливочное масло, сыр и мясную продукцию.

грабеж
ограбления
грабители
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Девушка получила побои за видео на телефоне
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.